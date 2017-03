Stembureaus Voor Tweede Kamerverkiezingen open

De eerste stemlokalen gingen al rond middernacht open. Dat was onder meer op het NS-station van Castricum. In Amsterdam-Noord kon de hele nacht gestemd worden op een zogeheten stemfeest. Om 05.00 uur ging het stemlokaal op Eindhoven Airport open en een kwartier later volgden de lokalen in Breda en Nijmegen. Om 7.30 uur waren alle bureaus open.

Bijna 13 miljoen mensen mogen vandaag hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamer-verkiezingen . De kiezers kunnen bij ongeveer 8900 verschillende stembureaus terecht.

Naar verwachting heeft het zachte weer vandaag een gunstige invloed op de opkomst. Bij mooi weer gaan er vaak meer mensen stemmen.