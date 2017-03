Vrouw aangehouden bij woningbrand in Schiedam

In een woning aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan in Schiedam heeft vrijdagochtend brand gewoed. De brandweer zette twee blusvoertuigen in om de brand te bestrijden.

Uit de woning op de 2e verdieping kwam korte tijd zwarte rook. De brand was snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.



Tijdens de inzet heeft de politie een vrouw aangehouden voor belediging/hinderen van de hulpdiensten. De vrouw is meegenomen naar het politiebureau.