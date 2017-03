Man in rug gestoken bij BP station in Rotterdam

Bij het BP station aan de Tjalklaan in Rotterdam heeft zondagavond een steekpartij plaatsgevonden.

De politie en ambulance werden rond elf uur opgeroepen. Een klant zou -aldus de politie- in de rug gestoken zijn. De verdachte ging er vervolgens snel van door. De politie heeft in de omgeving gezocht naar de Ford Focus waarin de verdachte vluchtte, maar deze werd voor zover bekend niet aangetroffen. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft sporen veiliggesteld, en zal een onderzoek gaan instellen naar de toedracht van de steekpartij.