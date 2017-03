Openbaar Ministerie lanceert moordspel

Er is een moord gepleegd, los jij ‘m op? In de serious game De Moordzaak, ben jij de officier van justitie en geef je leiding aan het onderzoek door de politie. Wie betrek je er nog meer bij om de zaak op te lossen? Geef je het Nederlands Forensisch Instituut opdracht om sporen te onderzoeken? Vraag je toestemming aan de rechter-commissaris om de telefoon van de verdachte te tappen? Wanneer heb je genoeg bewijs en beslis je om de verdachte aan te houden? Kortom: jij neemt belangrijke beslissingen om er voor te zorgen dat de verdachte voor de rechter komt.

Deze serious game is gebaseerd op een echte zaak en laat in grote lijnen zien wat er komt kijken bij een moordonderzoek. Officier van justitie Gabrielle Hoppenbrouwers neemt je aan de hand van een aantal vragen in het spel mee door de verschillende fasen van het onderzoek. Door de game krijg je inzicht in het werk van de officier van justitie en ervaar je de complexiteit van het werk. Ook zie je in grote lijnen hoe het OM samenwerkt in zo’n onderzoek met de politie, het NFI, Opsporing Verzocht en het Pieter Baan Centrum.