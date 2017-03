Brandweer redt man en honden bij brand in oud schoolgebouw Rotterdam

Dinsdagavond rond 23.30 was er een uitslaande brand in een voormalig schoolgebouw aan de Rosestraat in Rotterdam. Het gebouw werd bewoond door krakers. De brandweer bevrijdde een 44-jarige man uit Leiderdorp en twee honden uit het brandende pand. Een 30-jarige Rotterdammer werd bij de afzetting aangehouden voor belediging.

Een getuige die de vlammen bij de ingang van het gebouw zag sloeg alarm. Het was op dat moment niet duidelijk of en hoeveel mensen er nog binnen zouden zijn. De benedenverdieping stond al vol rook, toen toegesnelde hulpdiensten een man ontdekten die aan de achterzijde probeerde een raam in te slaan om zich uit zijn benarde positie te bevrijden. Ook bezorgde burgers probeerden hem vanaf de andere kant te hulp te schieten. Het lukte de brandweer om het raam te forceren en de 44-jarige Leiderdorper te redden. Hij had rook ingeademd en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Later werden nog twee honden heelhuids uit het pand gehaald. De dierenambulance bracht hen naar een dierenarts.

Terwijl de brandweer de brand bestreed, maakte de politie een afzetting om mensen op veilige afstand te houden en de hulpdiensten de ruimte te bieden. Één man, een 30-jarige bewoner van het gekraakte pand, hield zich niet aan de aanwijzingen van de agenten en schold hen aanhoudend uit met dodelijke ziektes. Toen een waarschuwing hem niet op andere gedachten bracht, werd hij aangehouden. Daarbij bleef hij zich verzetten. De man is meegenomen naar het politiebureau.