Weer aanhoudingen vanwege fataal schietincident Geleen

Dinsdag heeft de politie opnieuw aanhoudingen verricht in het rechercheonderzoek naar een dodelijk schietincident aan de Beatrixlaan in Geleen dat in de nacht van 7 op 8 februari 2017 plaats vond. Dit meldt de politie woensdag.

'Daarbij kwam een 29-jarige inwoner van Geleen om het leven. De gisteren aangehouden verdachten zijn een 28-jarige man uit Maastricht en een 29-jarige man uit Heerlen', aldus de politie.

Eerder werd al een 24-jarige man uit Stein aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij dit misdrijf. Hij zit in voorlopige hechtenis. Nader onderzoek en verhoor moet meer duidelijkheid geven over de achtergronden van dit dodelijk incident.

Het rechercheonderzoek is nog in volle gang. Aanwijzingen in het lopende onderzoek brachten het rechercheteam op het spoor van de aangehouden verdachten. Zij zullen in de komende dagen worden verhoord over de zaak.

Nachtelijk schietincident

In de nacht van dinsdag 7 op woensdag 8 februari werd het slachtoffer in zijn woning aan de Beatrixlaan neergeschoten. Hij raakte daarbij zwaargewond en is ondanks medische hulp van de toegesnelde hulpdiensten ter plaatse overleden aan zijn verwondingen.

Politieonderzoek

In en rondom de woning werd door onderzoekers van Forensische Opsporing technisch onderzoek verricht en agenten hielden een buurtonderzoek. Daarnaast werd ook via het landelijke televisieprogramma Opsporing Verzocht een oproep gedaan richting het publiek om tips en informatie te delen met de politie.