Telegraaf verkoopt huis-aan-huisbladen

BDUmedia uit Barneveld heeft overeenstemming bereikt met Telegraaf Media Groep (TMG) over de overname van nagenoeg alle huis-aan-huisbladen van dochtermaatschappij Holland Media Combinatie (HMC). In totaal krijgt de uitgever er 47 lokale kranten bij.

De overname gaat gepaard met een reorganisatie waardoor 32 arbeidsplaatsen komen te vervallen, meldde het bedrijf vandaag. Financiële details werden niet vermeld.

Met de overname van de HMC-bladen groeit BDUmedia fors in omvang. De uitgever is momenteel actief met dertig lokale merken, zowel met verspreiding van papieren kranten als het verzorgen van nieuwssites en diverse social media-kanalen. ,,Het uitgangspunt daarbij is altijd het verbinden van mensen in hun directe woonomgeving, door nieuws te vergaren en te publiceren, ontwikkelingen te duiden en lezers/volgers te betrekken bij de lokale samenleving´´, vertelt Norbert Witjes, Hoofd Content bij mBDUmedia.