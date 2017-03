Rover vraagt om bezinning aanpak 'elke 10 minuten een trein'

Rover maakt zich grote zorgen over de gevolgen van het plan op een aantal trajecten “spoorboekloos” te rijden. Op meerdere sprintertrajecten dreigen hierdoor juist grote verslechteringen. Rover en de andere consumentenorganisaties in het Locov vragen NS in een advies om een heroriëntatie op de plannen.

Volgens het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), het zogenaamde “spoorboekloos rijden”, zou er in de toekomst iedere tien minuten een trein moeten gaan rijden op een aantal drukke routes. Per 10 december wordt hiermee gestart bij de intercity’s op het traject Amsterdam Sloterdijk – Eindhoven op alle dagen van de week en bij de Sprinters tussen Utrecht en Houten Castellum alleen in de spitsuren in de drukste richting. Reizigers op een aantal andere trajecten betalen hiervoor echter het gelag: op diverse plaatsen zijn reizigers meer dan tien minuten langer onderweg door verslechterde aansluitingen en door langdurig stilstaan op tussenstations.



Het advies van de Consumentenorganisaties bevat enkele concrete voorstellen om deze gevolgen te beperken. Maar ook als NS deze overneemt, blijft er in het spoorboekje nog veel ‘omgevingsschade’ van de intercity-tienminutendienst. De puzzel is, gegeven de inrichting van de infrastructuur, te vaak niet goed passend te krijgen. En het zijn dan telkens de sprinterverbindingen die de sluitpost worden. Rover ziet de sprinter juist als een belangrijk en te verbeteren onderdeel van de grootstedelijke netwerken. Juist hier is het belangrijk dat meer mensen gebruik gaan maken van de trein en minder van de auto.



“Wij begrijpen dat verbeteringen niet altijd mogelijk zijn zonder dat er ergens reizigers op achteruitgaan. Maar er is een grens aan het accepteren van relatief grote verslechteringen voor kleinere groepen reizigers, bij het tot stand brengen van relatief kleine verbeteringen voor een grote groep reizigers. Met deze overwegingen willen wij u het signaal geven dat voor ons deze grens is bereikt”, schrijven Rover en de andere consumentenorganisaties aan NS.