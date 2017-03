Verdachten aangehouden voor opzettelijk beïnvloeden getuige

Door het geven van een vals certificaat en het onder druk zetten van het slachtoffer om te liegen, hoopten de verdachten geen boete te krijgen voor het arbeidsongeval. De directie Opsporing van de Inspectie SZW heeft de zaak onderzocht en heeft geleid tot de aanhouding van de drie verdachten. De aanhouding is verricht in opdracht van het Functioneel Parket.

In juni 2016 vindt in een ondermening in Venlo een bedrijfsongeval plaats. De chauffeur van een palletheftruck rijdt die avond met drie pallets met komkommers. In een bocht kantelen de pallets en de chauffeur springt onder het rijden van de heftruck af. Gevolg is wel dat de heftruck over zijn been rijdt en de betrokkene hierdoor een open beenbreuk oploopt. Betrokkene is nog steeds arbeidsongeschikt hierdoor.

De Inspectie SZW doet zoals gebruikelijk onderzoek naar dit arbeidsongeval. Tijdens het onderzoek wordt de directie Opsporing van de Inspectie SZW benaderd door de collega’s van de afdeling Arbo van de Inspectie omdat er twijfel is gerezen over bepaalde documenten. Uit het onderzoek is het vermoeden gerezen dat het slachtoffer onder druk is gezet om niet de hele waarheid te vertellen over het ongeluk. Daarnaast heeft een leidinggevende van het bedrijf na het ongeluk bij een ander bedrijf een vervalst certificaat laten opmaken waaruit zou blijken dat het slachtoffer zijn diploma had om op de heftruck te rijden. Het slachtoffer heeft vermoedelijk onder druk het certificaat ondertekend.

Naar aanleiding hiervan heeft de Inspectie SZW, in opdracht van het Functioneel Parket, drie verdachten aangehouden. De aangehouden zijn een 47 jarige man uit Maasbree, de leidinggevende van het uitzendbureau uit Venlo, een 50 jarige man uit Berghem, leidinggevende van het bedrijf in Venlo waar de uitzendkracht werkzaam was en een 49 jarige man uit Meerlo die het valse certificaat leverde. De drie verdachten zijn na verhoor weer vrijgelaten.