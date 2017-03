Voetganger ernstig gewond na aanrijding met auto die door reed

Een 33-jarige uit Wales afkomstige militair is in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig gewond geraakt. De man werd aangereden door een auto. De bestuurder reed vervolgens door en is tot op heden niet gevonden.

Samen met enkele collega’s liep hij na een avondje stappen ter hoogte van de viszaak over de Workumerdijk. Ze kwamen uit de richting van het centrum en liepen in de richting van het Beach Resort. De man uit Wales werd vervolgens van achteren geschept door een auto die eveneens uit de richting van het centrum kwam. De bestuurder hiervan reed na de aanrijding met de voetganger door. Het slachtoffer moest met ernstig letsel overgebracht worden naar het UMCG in Groningen. Betrokkenen en buurtbewoners spreken zowel over een witte als een blauwe auto. De dader en/of zijn auto zijn tot op heden niet aangetroffen.