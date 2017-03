Door auto geschepte jongen (11) A44 overleden

Bij een ongeluk op de A44 ter hoogte van het tankstation Elsgeest is zaterdagmiddag een 11-jarige jongen uit Oegstgeest zwaargewond geraakt. 'Het slachtoffer is zondagochtend in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden', zo meldt de politie zondag.