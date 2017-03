Uitgebrande villa drugscrimineel vermoedelijk aangestoken

Een eerste onderzoek naar de omstandigheden rond de grote uitslaande woningbrand, afgelopen nacht in Etten-Leur geeft aanleiding om te veronderstellen dat er mogelijk sprake is geweest van brandstichting. Dit meldt de politie zondag.

'Woning Johan V.'

'We houden alle mogelijke scenario’s echter nog open en onderzoeken de zaak verder', aldus de politie zondag. In de nacht van zaterdag op zondag werden rond de klok van 01.00 uur aan de Ouwer in Etten-Leur knallen gehoord die op een explosie zouden kunnen duiden. Volgens Omroep Brabant zou het gaan om de woning van drugscrimineel Johan V.

Korte tijd later sloegen de vlammen uit een van de aldaar gelegen villa’s. In eerste instantie was er zorg dat er zich mogelijk nog mensen in het pand zouden bevinden. Daarom werd direct met groot materieel uitgerukt.

Geen personen in woning

Gelukkig bleken er geen personen aanwezig en vielen er geen slachtoffers. De brandweer kon echter niet voorkomen dat de villa nagenoeg geheel afbrandde. Zij konden wel de schade aan de omliggende woningen