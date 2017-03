Vrouw gooit per ongeluk €5000,- in een kledingcontainer

Een vrouw in Almelo bleek bij het opruimen van haar kast per ongeluk een envelop met €5000,- in een van de kledingcontainers van Sympany te hebben gegooid. De kledingcontainer was nog niet geleegd nadat de envelop erin gegooid was, waardoor de envelop teruggevonden kon worden.

Onlangs heeft een vrouw uit Almelo bij het opruimen van haar kledingkast haar lakens, met daartussen een envelop met €5000,-, in een kledingcontainer van Sympany gegooid. De vrouw kwam er in de avond achter dat de envelop tussen de gedoneerde lakens zat en liet haar zoon gelijk het hoofdkantoor van Sympany in Utrecht bellen. De container is de volgende ochtend geleegd waar de vrouw bij was en de envelop met het geld is weer terug bij de rechtmatige eigenaar. Als dank kreeg Sympany voor een van haar gesteunde projecten in Afrika €100.

Regelmatig worden er items in de kledingcontainers gegooid die mensen niet weg wilden doen. Als mensen dit op tijd aan Sympany laten weten, is er een kans dat Sympany het nog terug kan vinden. Dit is niet meer mogelijk wanneer een container al geleegd is. Er wordt namelijk gemiddeld per dag 76.000 kg textiel opgehaald en verwerkt in de sorteercentra van Sympany.