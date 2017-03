GGD Zeeland maakt blunder met inenten

De GGD Zeeland heeft het schaamrood op de kaken nadat tientallen meisjes in het Zeeuwse Oostburg een verkeerde vaccinatie hebben toegediend gekregen.

Het gaat volgens het RTL Nieuws om een groep van tussen de 52 en 55 meisjes die een hpv-vaccin (tegen baarmoederhalskanker ) toegediend hadden moeten krijgen. In werkelijkheid kregen zij een dtp-vaccin (difterie, tetanus en polio).

De GGD laat weten dat het geen nadelige gevolgen heeft voor de meisjes. Tegenover het RTL Nieuws laat de GGD weten: ‘Vervelend is het wel, omdat meisjes nu alsnog het hpv-vaccin nodig hebben.’

Het is bij de GGD nog onduidelijk wat er is misgegaan, dit zal worden onderzocht. De ouders worden vandaag op de hoogte gebracht van de fout. Op een later tijdstip zullen de meisjes alsnog een juiste vaccin krijgen.