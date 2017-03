Nederland gaat in wateren van Cuba op zoek naar 21 Nederlandse schepen uit 17e eeuw

In de Cubaanse wateren liggen tenminste 21 Nederlandse scheepswrakken, veelal uit de 17e eeuw. Het gaat om schepen van de West-Indische Compagnie (WIC) en van kapervloten, zoals die van Cornelis – Houtebeen – Jol, een kaper die zijn vloot verloor bij Cuba. Het meest recente wrak is van 1942. Dat was de SS Medea, die verging na een voltreffer van een torpedo van een Duitse U-boot.

Onderzoek kan een goed beeld opleveren van de relatie tussen Nederland en Cuba, Nederland en Spanje en over de Nederlanders in het Caribisch gebied, aldus maritiem archeoloog Martijn Manders van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). ,,Het zijn de enige objectieve bronnen die we hebben.’’

Oude kanonnen

Minister Bussemaker hecht veel belang aan het onderzoek, omdat het een beeld kan geven van de vroege geschiedenis van wat nu ons Koninkrijk is. ,,Hopelijk komen we hierdoor meer te weten over de rol die Nederland in de 17e eeuw speelde in het gebied dat nu het Caribische deel van het Koninkrijk vormt: Caribisch Nederland en de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Ook die episode is onlosmakelijk onderdeel van onze vaderlandse geschiedenis.’’

Manders verwacht dat er zeker kanonnen en ankers te vinden zijn. ,,Maar denk ook aan spullen die zich aan boord bevonden zoals aardewerken flessen drank en bijvoorbeeld snuifdozen.’’

Duik naar verleden

Het belang van de wrakken gaat echter verder dan de voorwerpen die op de zeebodem liggen. ,,In de scheepswrakken zit heel veel materiaal dat ons iets zegt over die periode. Het schip zelf kan iets zeggen over de technische ontwikkelingen van die tijd, de lading over handel en handelscontacten en de bewapening over het doel. De persoonlijke bezittingen aan boord vertellen ons iets over de bemanning, en het kookgerei en het eten en drinken over het leven aan boord.’’

Nederland was in de 17e eeuw erg actief in de regio. Het was de bloeiperiode van de WIC en ook Nederlandse kapervloten lieten zich geregeld rond Cuba zien. Op de achtergrond speelde de strijd tegen Spanje, die zich verplaatste naar de Spaanse bezittingen in Amerika, waarvan Cuba er een was.