Duizenden euro’s vals geld gevonden in plafond

De biljetten waren in een ruimte onder het plafond verstopt. Een 20-jarige Rotterdammer werd direct aangehouden. Een 34-jarige Rotterdammer sloeg op de vlucht, maar hij besloot zich uiteindelijk bij de politie te melden.

Afspaak met agent

De politie kreeg informatie dat er vals geld werd aangeboden op internet en startte een onderzoek. Daarbij deden agenten zich voor als potentiële koper. Zo kwamen zij in contact met de 34-jarige verkoper en maakten een afspraak. Nadat de in scène gezette koop rond was, werd de 20-jarige verdachte direct aangehouden, de 34-jarige verdachte vluchtte in een auto. Agenten staakten een achtervolging omdat de verdachte zo gevaarlijk reed dat hij andere weggebruikers in gevaar bracht. Het onderzoek door het ondermijningsteam werd daarentegen niet gestaakt en het speurwerk in de woning werd beloond. In een ruimte onder het plafond en op andere plaatsen in de woning werd ruim 18.000 euro aan valse biljetten aangetroffen. Daarnaast vond de politie ook ruim 15.000 euro echt geld en een kleine hoeveelheid drugs.

De gevluchte 34-jarige bewoner werd het te heet onder de voeten. Hij meldde zich vorige week maandag op het politiebureau. Donderdag is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris en hij zit voorlopig vast.