Man (39) krijgt 4 jaar cel en TBS voor dodelijk ongeval Zelhem

De 39-jarige man uit Doetinchem, die op 17 juni 2016 een dodelijk ongeval veroorzaakte in de buurt van Zelhem, heeft woensdag van de rechtbank een gevangenisstraf van 4 jaar en TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen. 'Daarnaast kreeg hij de in dit geval maximale rijontzegging van 5 jaar', meldt de rechtbank Zutphen woensdag.

Vierjarig jongetje overleden

De man is veroordeeld voor meerdere strafbare feiten, waarbij het zwaartepunt ligt bij het veroorzaken van een zeer ernstig verkeersongeval op 17 juni 2016. Van dit ongeval is een jong gezin slachtoffer geworden. Een vierjarig jongetje is dood en zijn zusje en ouders zwaar gewond. Verdachte reed onder invloed van alcohol en medicijnen en ook nog eens veel te hard, bijna het dubbele van wat is toegestaan. De auto had hij met geweld gestolen van een psycholoog die met hem kwam praten.

Tbs met dwangverpleging

De man heeft grote psychische problemen en is daarom verminderd toerekeningsvatbaar. Omdat de man gevaarlijk is, is het niet veilig als hij vrij komt voordat hij een intensieve behandeling heeft ondergaan. De rechtbank legt hem daarom TBS met dwangverpleging op. De rechtbank denkt dat die behandeling lang gaat duren en vindt een iets lagere gevangenisstraf dan door de officier van justitie is geëist, passend.

Schadevergoedingen

Tot slot moet de man aan diverse slachtoffers schadevergoedingen betalen voor een totaalbedrag van meer dan 100.000 euro.