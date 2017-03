Monumentale distilleerderij Exloo ten prooi aan brand

Aan de Zuiderhoofdstraat in Exloo heeft in de nacht van woensdag op donderdag een zeer grote brand gewoed in een woonboerderij en twee schuren.

Het gaat om panden van de voormalige distilleerderij Turv. Door de brand raakte de woonboerderij en een schuur in as. Ook een derde schuur raakte zwaar gehavend. Twee van de uitgebrande gebouwen zijn rijksmonumenten.

Bewoners spoorloos

De distilleerderij deed ook dienst als evenementenlocatie en proeflokaal. Turv Exloo Distillery is een project van ondernemer Mathieu Smakman, die enige bekendheid kreeg door onder meer het televisieprogramma Ik vertrek.

Onderzoek

De politie heeft inmiddels met de bewoonster van het pand gesproken. Zij was tijdens de brand niet in de woning aanwezig. Met de andere bewoner is tot op heden nog geen contact geweest. Vandaag wordt onderzoek gedaan in de afgebrande panden om vast te stellen of de bewoner in een van de panden aangetroffen wordt. De specialisten van de technische recherche starten vrijdag met het brandonderzoek. Vanwege de gevaarzetting en de hitte in de panden kunnen zij de panden niet eerder in.

De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Wel is bekend dat de relatie tussen de familie Spakman en andere partijen in Exloo al enige tijd onder druk zou staan. Omwonenden vermoeden dat de brand aangestoken is. De panden moeten als verloren worden beschouwd.

De panden en de voormalige distilleerderij Turv stonden te koop. De politie is een groot onderzoek gestart en onderzoekt of er sprake is van brandstichting.