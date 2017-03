Vluchtende inbrekers strooien tijdens politieachtervolging met kraaienpoten

Rond kwart voor twee hoort een getuige in Wekerom dat er ingebroken wordt in een tankstation. De getuige belt meteen de politie, en geeft een goede beschrijving van de auto met kenteken waarin de daders er vandoor gaan. Alle agenten in de regio worden meteen door de meldkamer op scherp gezet: de auto moet zo snel mogelijk gevonden worden.

Kraaienpoten

Agenten die op de A1 bij Apeldoorn rijden zien de vluchtauto als eerste rijden. Ze zetten de achtervolging in, maar de verdachten gaan er met 160 kilometer per uur vandoor. In de hoop de achtervolging te stoppen, gooien de verdachten kraaienpoten uit het raam. Dat zijn scherpe metalen voorwerpen die ervoor moeten zorgen dat andere auto’s hun banden lekrijden

Weg geblokkeerd

Maar de achtervolging wordt niet opgegeven. Via de meldkamer worden nu ook andere politieauto’s aangestuurd. Als de verdachten bij Hoenderloo de snelweg afgaan, komt een agent vanuit Ede om de weg te blokkeren. Omdat de verdachten zo hard rijden besluit de agent om niet de weg te blijven blokkeren, maar hij zet ook de achtervolging in. Als hij even later naast de vluchtauto rijdt, proberen de verdachten de politieauto van de weg te rijden. De agent die achter het stuur weet tegen te sturen.

In de slip

In plaats van dat de politieauto in de berm terecht komt, raakt de vluchtauto zelf in de slip. De auto slaat over de kop, en even later staan agenten met getrokken wapens om de auto aan de Apeldoornseweg in Ede. De verdachten worden uit de auto gehaald en aangehouden: een 23-jarige en een 31-jarige man uit Apeldoorn, en een 22-jarige en 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De vluchtauto blijkt gestolen te zijn. In de auto van de verdachten werden spullen gevonden die waarschijnlijk ergens anders dan in Wekerom zijn gestolen. Ook werden er spullen gevonden die in Wekerom bij het tankstation zijn gestolen. De politie doet nu verder onderzoek naar de vier verdachten.