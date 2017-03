Het is vandaag zomers 23°C

Het is vandaag zomers, maar later op de dag van het westen uit enkele buien, zo weet het KNMI.

Vandaag is er veel zon, alhoewel er ook wat sluierbewolking aanwezig is. Vanmiddag raakt het in het westen bewolkt en valt daar af en toe buiige regen. In de loop van de avond breidt het gebied met bewolking en buiige regen zich oostwaarts uit. Er is daarbij een kleine kans op onweer. Het wordt opnieuw warm met maxima van 18°C in het noordwestelijk kustgebied tot 23°C plaatselijk in het zuidoosten. De wind is zuid tot zuidoost en overwegend matig. Later op de dag draait de wind naar west tot zuidwest.

In de nacht naar zaterdag zijn er wolkenvelden en valt er vooral in de oostelijke helft van het land nog af en toe buiige regen. De minimumtemperatuur ligt rond 11°C. De wind is meest zwak, aan de kust eerst matig uit zuidwestelijke richtingen.

Zaterdag overdag klaart het van het westen uit wat op, maar er ontstaan vooral landinwaarts wel enkele buien, mogelijk met onweer. De maxima liggen rond 16°C. De wind is zwak tot matig en komt meest uit richtingen tussen zuid en west.