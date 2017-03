Politie start onderzoek na schoten op bedrijfsauto Stellendam

Een bedrijfsauto met inslagen van kogels is voor de politie in Rotterdam aanleiding om een onderzoek te starten. De recherche spreekt graag met getuigen.

Na de melding van mogelijk geloste schoten aan de Parkhaven, stelden agenten daar vrijdagochtend een onderzoek in. Zij troffen op het bedrijventerrein een bedrijfsauto aan met inslagen van kogels. De plek werd afgezet voor onderzoek door de Forensische Opsporing. Ook even verderop, waar omver gereden bloembakken lagen, is uitgebreid onderzoek gedaan.

Getuigen gezocht

De politie sprak inmiddels met enkele omwonenden. Vermoedelijk is er na het schietincident een personenauto weggereden, maar veel meer informatie is er nog niet. Daarom spreekt de recherche graag met meer getuigen.