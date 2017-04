DSM opent nieuw Biotechnology Center in Delft

De voltooing van het nieuwe biotechnologiecenter is onderdeel van DSM’s investeringsprogramma van €100 miljoen in uitbreiding van onderzoek en ontwikkelingsfaciliteiten in Nederland dat in 2013 is gestart. Het center huisvest het breedst mogelijke gamma aan biotechnologiespecialisaties onder één DSM-dak. In dit innovatiecluster bouwen meer dan 400 onderzoek- en ontwikkelingsexperts voort op een solide traditie van meer dan 150 jaar fermentatie en biotechnologische innovatie in Delft.

Het nieuwe biotechnologie center is een volgende stap in de ontwikkeling van de site in Delft, waar DSM Food Specialties zijn wereldwijde hoofdkantoor heeft. DSM heeft de site in Delft de afgelopen jaren uitgebreid met onder meer een groot, modern voeding en applicatie center. Ook heeft DSM, samen met andere industrie partijen, geinvesteerd in een hypermoderne fermentatie proeffabriek op de site in Delft. Daarnaast is de Delft site een belangrijke industriele productie site voor onder meer halffabricaten voor antibiotica en gist extracten en smaakstoffen.