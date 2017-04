Eerste politieke 'handgebaar' tegen geweld homo's

Afgelopen weekend werd een stel in Arnhem ernstig mishandeld door een groepje jongeren. Een van de slachtoffers raakte na mishandeling met een betonschaar zijn voortanden kwijt.

“Afgetuigd worden omdat je van elkaar houdt, het is te afschuwelijk voor woorden”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke tegenover Omroep Gelderland. Ze roept informateur Schippers op om de aanpak van anti-LHBTI-geweld prioriteit te geven bij de gesprekken over een nieuw kabinet.

Op zaterdag 8 april vanaf 17.00 uur wordt in Arnhem op het Jansplein een hand-in-handactie gehouden. Uit solidariteit met de slachtoffers, uit afschuw over het geweld en als uitdrukking van de diversiteit in ons land.

Volgens het COC is het aantal aangiften van geweld tegen homo's in de afgelopen jaren toegenomen van 400 in 2009 naar bijna 600 in 2015. Volgens de COC-voorzitter zijn er maar negen daders veroordeeld.

Eerste politieke 'handgebaar'

Alexander Pechtold en Wouter Koolmees kwamen maandagochtend hand in hand naar het overleg met informateur Edith Schippers. De onderhandelaars van D66 deden mee aan de solidariteitsactie voor twee homo´s die afgelopen weekeinde in Arnhem werden mishandeld omdat zij hand in hand over straat liepen.

De mishandeling

De twee mannen van 31 en 35 jaar liepen in de nacht van zaterdag op zondag rond 04.00 uur hand in hand op de Nelson Mandelabrug in Arnhem toen een groep van zes tot acht jongeren voorbij kwam fietsen.

Betonschaar

Volgens de slachtoffers begonnen de jongens te schelden omdat zij hand in hand liepen, waarna er een woordenwisseling ontstond. Vervolgens zijn de mannen mishandeld door de jongens. Daarbij zou een betonschaar gebruikt zijn. Beide mannen zijn gewond geraakt, één van hen raakte zijn tanden kwijt.

Twee verdachten aangehouden

Meteen na de melding zijn agenten op zoek gegaan naar de daders. Twee verdachten van 14 en 20 jaar zijn aangehouden, de eerste komt uit Arnhem en de ander uit Gennep. De politie is op zoek naar getuigen om ook de andere jongeren te kunnen aanhouden. Volgens de twee slachtoffers gaat het om lichtgetinte jongens in de leeftijd van 14 tot 20 jaar.

Camerabeelden

De politie vraagt mensen die mogelijk camerabeelden uit de omgeving van de Nelson Mandelabrug hebben waarop de groep met verdachten mogelijk is te zien om deze aan de politie beschikbaar te stellen. Het kan zijn dat de jongens te zien zijn op beelden die net voor 04.00 uur zijn gemaakt in Arnhem-Noord, maar het kan ook zijn dat er beelden zijn in Arnhem-Zuid (Malburgen) die kunnen helpen bij dit onderzoek.

Roze in blauw

De politie ondersteunt de slachtoffers, ze hebben inmiddels aangifte kunnen doen. Omdat er sterke aanwijzingen zijn dat de slachtoffers vanwege hun geaardheid uitgescholden en mishandeld zijn, ondersteunt de politie ook vanuit het netwerk Roze in Blauw. Dit netwerk is aanspreekpunt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT) binnen én buiten de politie.