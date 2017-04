Premier Rutte moet 2e Wob-verzoek MH-17 gedeeltelijk opnieuw beoordelen

RTL Nieuws verzocht eerder om openbaarmaking van het gespreksverslag en van geobjectiveerde verslagen van de ministerraad. De verslagen van de ministerraad zijn, op de laatste zin na, terecht geweigerd, zo heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag in een tussenuitspraak beslist.

Gespreksverslagen ministerraad

De geobjectiveerde verslagen van de ministerraad van juli en augustus 2014, samen ongeveer een half A4, geven teveel inzicht in wat er is besproken over de afhandeling van de MH17-ramp. Openbaarmaking zou in dit geval leiden tot een benadeling van de ministerraad en zou een open en ongedwongen overleg in de weg staan, zo oordeelt de rechtbank.

Alleen voor de laatste zin van het laatste verslag moet de minister-president nader motiveren waarom openbaarmaking niet kan. Het belang van de ministerraad bij vertrouwelijk overleg over de nasleep van de MH17-ramp lijkt hier niet van toepassing. De minister krijgt vier weken om een nadere motivering te geven.

Gespreksverslag Universiteit Twente

RTL verzocht ook om openbaarmaking van het verslag van een gesprek dat de minister-president heeft gevoerd met onderzoekers van de Universiteit Twente in het kader van het onderzoek ‘Evaluatie Nationale Crisisbeheersingsoperatie Vlucht MH17’.

De rechtbank oordeelt dat de minister-president onvoldoende heeft gemotiveerd waarom hij openbaarmaking van dit verslag integraal heeft geweigerd. De minister-president moet het verzoek binnen vier weken opnieuw beoordelen.