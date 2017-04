Kaagbaan Schiphol op de schop

LED there be light

Steeds meer verlichting op Schiphol wordt vervangen door LED-verlichting, maar op de Kaagbaan gaan we zelfs nog een stapje verder. Omdat de hele baan wordt vernieuwd, vervangen we meteen de hele voeding van de lampen in de grond onder de landingsbanen. Daardoor ontstaat er straks de mogelijkheid om naast LED-lampen ook een volledig energiezuinige lichtinstallatie te realiseren.

Flink besparen

En dat is lekker duurzaam! We gaan straks zo’n 60 tot 80% energie besparen met het nieuwe systeem. Bovendien gaan de nieuwe lampen een stuk langer mee dan de ‘ouderwetse’ hallogeenlampen. Waar we de baan voorheen om de drie jaar buiten gebruik moesten nemen om alle lampen te vervangen, hoeft dat nu nog maar om de zeven tot vijftien jaar. Bovendien is de operatie straks een stuk minder storingsgevoelig: de kans dat er lampen uitvallen is veel kleiner.

Toekomstproof

Niet alleen de lampen zijn duurzaam, ook op andere fronten zijn we goed bezig tijdens het onderhoud van de Kaagbaan. Het puin van de oude landingsbaan wordt hergebruikt voor de asfaltstroken naast de nieuwe baan en we investeren over de gehele breedte in duurzame materialen. Zo zorgen we ervoor dat de Kaagbaan in z’n totaliteit langer meegaat en minder storingsgevoelig is. Dat is lekker meegenomen voor Schiphol, maar zeker ook voor onze reizigers en buren!