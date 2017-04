Boer ''wind'' eten

Een eend zag een windmolen aan de N201 over het hoofd en vloog tegen de wieken van de windmolen. De bekende 'klap van de molen' onthoofde in dit geval het gevogelte waarna het in het weiland neerviel. De boer die aan het land aan het werk was, zag het dierenleed bij toeval gebeuren. De boer heeft het dier opgeraapt. De kop bevond zich enkele tientallen meters verder van de romp. De boer heeft het dier meegenomen om er een heerlijke maaltijd van te maken.