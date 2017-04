Lammetje op Texel mogelijk misbruikt

Op Texel is een lammetje slachtoffer geworden van mishandeling en/of misbruik, zo meldt de politie die op zoek is naar getuigen.

Op woensdagmorgen werd een gewond lammetje aangetroffen bij Paal 15 (Westerslag) in Den Burg. De vinder bracht het dier naar een dierenarts die de politie waarschuwde. Het dier bleek afkomstig te zijn uit een weiland achter de kerk in Den Hoorn, aan de Kerkstraat, Westerweg en Lage Wegje. Hier is het lammetje vermoedelijk tussen 3 en 5 april weggehaald. De politie komt graag in contact met getuigen die iets verdachts hebben gezien of op andere wijze informatie kunnen geven over deze zaak.