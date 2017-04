Man (33) gewond na schietpartij tankstation A58 bij Etten-Leur

Donderdagavond is bij een schietincident bij een benzinestation langs de A58 een 33-jarige man uit Bleiswijk gewond geraakt. 'Hij is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is een onderzoek gestart. Gisteravond zijn twee mannen aangehouden', zo heeft de politie bekendgemaakt.

Traumahelikopter

Agenten zijn na de melding rond 20.10 uur dat er zou zijn geschoten direct naar het tankstation toe gegaan. Daar troffen zij de gewonde man aan. Een traumahelikopter is opgeroepen en het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is niet levensbedreigend gewond geraakt. Het tankstation is tot aan het begin van de nacht gedeeltelijk afgesloten geweest voor sporenonderzoek.

Dader

Waarschijnlijk heeft het geweldsincident te maken met een zakelijk conflict. De recherche heeft een vermoeden wie de dader is en roept deze persoon dringend op om zich bij de politie te komen melden.

Aanhoudingen

Twee mannen, 33 jaar uit Amsterdam en 28 jaar uit Alphen aan den Rijn, die mogelijk bij het slachtoffer waren, zijn aangehouden. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau voor nader verhoor; hun betrokkenheid bij het schietincident wordt onderzocht. De recherche heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht.