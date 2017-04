Aanrijding tussen politieauto en vermoedelijk gestolen scooter

Een scooterbestuurder is zaterdag kort nadat hij een wheelie maakte in botsing gekomen met een onopvallende politieauto op de Symfoniestraat in Nijmegen. De bestuurder, een 20-jarige man uit Nijmegen, is later die avond aangehouden voor heling omdat de scooter vermoedelijk gestolen bleek.

Agenten reden vlak voor 18.00 uur over de Symfoniestraat toen zij de scooter, die op dat moment een wheelie maakte, hen tegemoet zagen rijden. De agent die achter het stuur zat stuurde naar links om de doorgang voor de scooter te vernauwen. De agenten hadden het voornemen om de bestuurder staande te houden vanwege de wheelie. Vlak nadat de scooter weer op beide wielen terecht kwam, ontstond er echter een botsing met de politieauto, waarbij de bestuurder van de scooter op de grond terecht kwam.

De agenten alarmeerden direct een ambulance en ontfermden zich over de bestuurder. Die begon vrijwel direct naar de agenten te schreeuwen en hen te beledigen. Omdat een behoorlijk aantal toegesnelde jongeren, waaronder vrienden van de 20-jarige Nijmegenaar, zich ermee begonnen te bemoeien ontstond een wat grimmige sfeer. De Nijmegenaar is ter controle naar het ziekenhuis gebracht maar bleek zo goed als ongedeerd.

Toen hij zich later die avond meldde op het politiebureau om zijn rijbewijs en kentekenbewijs op te halen, was ondertussen door de politie vastgesteld dat de scooter vermoedelijk een motorscooter bleek te zijn en ook dat deze vermoedelijk gestolen was. Het chassisnummer was deels weg gevijld en er zat waarschijnlijk een valse kentekenplaat op. De Nijmegenaar is om deze reden aangehouden op verdenking van heling. Hij is ingesloten voor nader verhoor en onderzoek.

De Verkeersongevallendienst van de politie doet nog onderzoek naar de herkomst van de (motor)scooter en doet ook onderzoek naar de toedracht van het ongeval waarbij de politieauto betrokken was.