Files door mooi weer en wegwerkzaamheden

Keukenhof

Volgens de VID was er extra drukte op de N207, N208 en de A44 door verkeer richting de Keukenhof.

Stranden

De N200 richting Zandvoort en Bloemendaal stond behoorlijk vast, even als de N444 richting Noordwijk, Katwijk en Scheveningen. Ook in de provincie Zeeland zocht men massaal het strand op waardoor het vastliep. Tevens gingen de bruggen vaker open voor pleziervaart wat de verkeersdoorstroming belemmerde. In de kop van Noord-Holland reed het redelijk door, alleen hadden de stranden van Callatsoog, Egemond en Bergen te maken met volle parkeerplaatsen.

Wegwerkzaamheden

Wegwerkzaamheden aan de A9 richting Alkmaar werkten niet mee aan de doorstroming van het verkeer. Tussen de Knooppunten Badhoevendorp en Raasdorp was het afgesloten en moest het verkeer omrijden. Hierdoor was het filerijden op de A2, A4 en A9