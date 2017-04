Paniektelefoontjes na ontploffing in Bredase wijk aan de Elzenbroek

Bij een woning in Breda is maandagochtend vroeg een explosief tot ontploffing gekomen. De ruit van de woning is eruit geblazen.

Op maandag 10 april 2017 om 3.30 uur kwamen er verschillende paniektelefoontjes binnen vanuit de Elzenbroek. Er zou een ontploffing geweest zijn en huizen zouden daardoor beschadigd zijn. Hulpdiensten spoedden zich naar de straat. Ze troffen daar verschillende woningen aan met schade en ook verschillende vernielde auto’s. In een woning, waar de schade het ergst was. trof de politie een gezin aan dat snel uit huis gehaald werd.

Onderzoek

Bomspecialisten van de politie wisten te vertellen dat er inderdaad een explosief was afgegaan. De straat werd afgezet in verband met een groot politieonderzoek wat opgestart werd. De politie heeft verschillende buurtbewoners gesproken. Die uitten hun zorgen over het incident in hun wijk.