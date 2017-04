Studentenorganisaties: onderwijs niet verbeterd door afschaffen basisbeurs

De besparing zou niet eens genoeg geld opleveren om eerdere bezuinigingen op te vangen. Dat schrijven de organisaties maandag in een brandbrief aan de partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet. De studenten voelen zich 'bekocht'. Dit meldt het AD maandag. Voorzitter Jan Sinnige van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) tegen de krant: 'Door het afschaffen van de basisbeurs is ons 270 euro per maand ontnomen onder de belofte dat we dat zouden terugzien in de kwaliteit van het onderwijs. Maar daar blijkt niets van te kloppen.'

De afschaffing van de basisbeurs levert 900 miljoen euro op en die zou zoals afgesproken worden gestoken in verbetering van het onderwijs. Maar volgens de studentenorganisaties daalt het et bedrag dat de overheid de komende jaren uitgeeft aan het hoger onderwijs als je het deelt door het aantal studenten: naar 14.300 euro per student per jaar. In 2000 was dat nog 19.900 euro. Sinnige in de krant: 'Ondertussen zitten op technische universiteiten de studenten in de gangpaden en hebben docenten te weinig tijd hun colleges voor te bereiden. Hiervoor hebben we de basisbeurs ingeleverd en is het collegegeld verhoogd.'