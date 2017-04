Motorrijder gewond bij aanrijding

Op de Beukelsweg in Rotterdam is maandagavond een motorrijder gewond geraakt bij een aanrijding met een auto.

Gewond

Na de aanrijding met de motorrijder kwam de auto tegen een geparkeerde auto tot stilstand. De motorrijder is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Omdat het nog niet duidelijk is hoe het ongeluk is gebeurd doet de politie hier onderzoek naar.