Veel commotie over filmopnames Vlaardingen

Op social media gingen berichten rond van een lijkvinding langs het water van de Maasboulevard. Er was wel een lijk, maar dat was er een die na werktijd weer naar huis gaat en er voor betaald krijgt. Het ging hier namelijk om filmopnames door RTV Rijnmond. Er was onder andere een politieauto aanwezig met blauwe zwaailampen aan en 2 mensen in witte pakken van de Forensische Opsporing. Het waarschuwingsbord van de filmopnames stond echter aan de zijkant opgesteld waardoor het of afstand niet direct duidelijk was dat het om een geregisseerde scene ging.

De titel van het project heet "De Terugkeer" en zal ergens in 2018 worden uitgezonden.