Brand verwoest garage van woning in Schijndel

Een grote schuur aan de Heikantstraat in Schijndel is donderdagochtend verwoest door een felle brand. Kort voor 9.30 uur werd de uitslaande brand opgemerkt en gemeld bij de hulpdiensten.

De brandweer rukten met twee blusvoertuigen, een hoogwerker en een waterwagen uit om de brand te bestrijden terwijl de politie de omgeving hermetisch afsloot. Korte tijd was er explosiegevaar vanwege aanwezige gasflessen in de brandende schuur.

De brandweer wist deze tijdig veilig te stellen en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een woning. Bij de brand kwam asbest vrij, afkomstig uit dakplaten van de schuur. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om dit op te ruimen. Omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Nadat het vuur was gedoofd is de brandweer nog enige tijd doende geweest met het nablussen van de brand. De eigenaar van de schuur is hevig ontdaan en opgevangen bij buurtbewoners. Hoe de felle brand heeft kunnen ontstaand is op dit moment nog niet bekend.