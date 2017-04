Dode en zwaargewond bij ongeval A10 Noord

Bij een verkeersongeval met een personenauto ter hoogte van de Nieuwe Leeuwarderweg in Amsterdam is de 85-jarige bestuurder donderdagavond 13 april 2017 om het leven gekomen. De andere inzittende van het voertuig - een 77-jarige vrouw - is zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis. De politie houdt rekening met een onwelwording van de bestuurder.