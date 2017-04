Schipholdrukte:100 piekdagen met ruim 200.000 passagiers per dag

Piekdagen

'Op basis van de huidige prognoses zijn er aankomende maanden ruim honderd piekdagen met meer dan 200.000 reizigers per dag. Schiphol spant zich extra in om de reis van passagiers soepel te beginnen', zo laat Schiphol donderdag weten.

Zo goed mogelijk voorbereid

'Iedereen die via Schiphol reist, gaat zeker merken dat er zoveel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn,' zegt operationeel directeur Miriam Hoekstra-Van der Deen. 'Maar dat mag wat ons betreft de vakantiepret niet drukken. Iedereen moet kunnen genieten van zijn of haar welverdiende vakantie. Om daar een bijdrage aan te leveren, hebben wij ons zo goed mogelijk voorbereid.'

Extra inzet medewerkers

Tijdens de piekperiode zet Schiphol extra medewerkers in. Bijvoorbeeld bij de veiligheidscontrole, in de terminal en op de parkeerplaatsen. Daarnaast is ook de onlangs geopende tijdelijke extra vertrekhal volledig in gebruik, waardoor er meer ruimte is voor reizigers.

Veiligheid is prioriteit

Veiligheid heeft prioriteit op Schiphol. Ondanks alle extra inspanningen om reizigers zo snel en soepel mogelijk naar hun vliegtuig te laten gaan, kunnen zij altijd te maken krijgen met een wachttijd. Voor de veiligheid zijn immers controles nodig die tijd in beslag nemen.