Conferentie Eritrees platform in Veldhoven blijft verboden

Het evenement zou vrijdag 14 april van start gaan in een conferentiecentrum in Veldhoven. Een dag eerder zorgden enkele tegenstanders van de conferentie voor 2 incidenten. De burgemeester van Veldhoven besloot daarop na overleg met het Openbaar Ministerie, de politie en het conferentiecentrum het evenement te verbieden. Volgens de burgemeester kan de openbare orde en veiligheid niet voldoende gegarandeerd worden. De stichting verzocht de rechter vrijdagmiddag een voorlopige voorziening te treffen, zodat de conferentie vrijdag, zaterdag en zondag alsnog zou kunnen doorgaan.

De rechter oordeelt dat de burgemeester voldoende duidelijk heeft gemaakt dat er donderdag sprake was van ernstige en acute wanordelijkheden bij het conferentiecentrum. Bovendien kreeg de burgemeester van de politie informatie dat er aanwijzingen waren voor nieuwe wanordelijkheden. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en die was volgens de rechter in het geding. Verder vindt de rechter van belang dat de burgemeester zich niet rechtstreeks met de inhoud van de conferentie heeft bemoeid, de onderwerpen die daar zouden worden besproken en de vraag wie al dan niet tot die conferentie wordt toegelaten. De burgemeester heeft volgens de rechter voldoende gemotiveerd dat minder zware maatregelen geen uitkomst zouden bieden en mocht daarom gebruikmaken van zijn bevoegdheid de conferentie te verbieden.