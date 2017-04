Chinezen met 72 kilo paling in koffers gesnapt op Schiphol

Twee Chinezen zijn afgelopen maandag, TWeede Paasdag, op Schiphol gesnapt toen zij in hun koffers in totaal 72 kilo paling mee wilden smokkelen naar China. Dit heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dinsdag bekendgemaakt.

In koffers verstopt

De NWA nam in samenwerking met de Douane in totaal 36 plastic zakken met Europese glasaal in beslag. De met water en glasaal gevulde plastic zakken waren verstopt in 6 gewone koffers. De Chinese man en vrouw die de levende babypaling in de koffers hadden ingecheckt zijn aangehouden.

115.000,- euro

De verdachten wilden de glasaal naar China smokkelen. Het gaat in totaal om 72 kilo glasaal. De partij is in China circa € 115.000 waard. Tegen het stel is proces-verbaal opgemaakt omdat zij niet over de benodigde vergunningen beschikten. Ze zijn door het Functioneel parket gedagvaard om zich in juli in de rechtbank te verantwoorden.

Beschermde status

De Europese paling is sinds 2009 beschermd, omdat de populatie hard achteruit gaat. Er is geïnvesteerd om de palingstand te verbeteren, onder andere door het uitzetten van glasaal. De export van Europese paling is aan strenge regels gebonden. Zonder een CITES-exportvergunning is export verboden.