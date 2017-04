Recalcitrante Belg (61) bedreigt NS-beveiliger

Over spoor lopen, urineren, schelden

De verdachte gedroeg zich erg recalcitrant op het Station. Hij was zichtbaar boos en gefrustreerd omdat de trein vanwege een eerder ongeval vertraging had. Hij urineerde tegen een gevel, liep over het spoor en schold andere reizigers uit. Een 50-jarige beveiliger sprak hem over zijn wangedrag aan.

Bedreigen

Hierop begon hij hem te bedreigen door onder meer te roepen dat hij hem dood zou maken. Ook zou hij een fles op het hoofd van de toezichthouder kapot slaan en zijn huis in brand steken. Hij werd aangehouden en ingesloten.