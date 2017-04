Brandweer blust met waterkanon vrachtwagenbrand manege

De inhoud van een vrachtwagen met daarop een container heeft zondagavond in Vlaardingen in brand gestaan.

Iets na 22. 00 uur werd de brandweer gealarmeerd. De vrachtwagen van een afvalverwerkingsbedrijf stond geparkeerd op het terrein van manege Die Flardingha Ruiters aan de Broekpolderweg in Vlaardingen.

Waterkanon schuimblusvoertuig

De brandweer zette een groot schuimblusvoertuig uit Hoogvliet in, om de brand te bestrijden. Met een krachtige waterstraal werd over een afstand van enkele tientallen meters de brand uiteindelijk gedoofd. Wat er precies in de container zat, is niet bekend. De brandweer is lange tijd bezig geweest, voor het vuur volledig was gedoofd.