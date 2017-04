Aantal rederijen van rondvaartboten stappen naar rechter na uitslag

De uitslag van de gemeente Amsterdam is voor veel rederijen van rondvaartboten in de grachtengordel een mokerslag. Uit de uitslag blijkt dat 1 op de 3 vergunningen is gegund voor nieuwe toetreders van boten met elektrische aandrijving.

Tientallen klassieke boten zullen vanaf 2020 verdwijnen uit de grachten. Met het nieuwe vergunningsysteem wil de gemeente voldoen aan Europese regels. Gedupeerde reders zeggen tegenover AT5 naar de rechter te stappen. Een aantal klassieke Amsterdamse rondvaartboten mag blijven varen.

135 vergunningen zijn herverdeeld; 75 in de categorie ‘Regulier’ en 60 in de categorie ‘Gezichtsbepalend’. Deze herverdeling, de zogenaamde ‘gewogen toetreding’ was nodig, omdat Amsterdam de gesloten markt wilde openen, en nieuwe ondernemers een kans wil geven in een markt waar zo’n 4 miljoen bezoekers en Amsterdammers een rondvaart maken per jaar, zo’n 11.000 per dag. In de bestaande situatie was geen ruimte voor nieuwe toetreders. Al in 2013 kondigde Amsterdam deze verandering aan.

Nieuwe toetreders

Wethouder Udo Kock (Water): “Ongeveer 1 op de 3 vergunningen gaat naar nieuwe toetreders, namelijk 32 procent van het totaal. Ik ben tevreden met deze uitslag, want hiermee geven we nieuwe ondernemers een kans en zijn alle rondvaartboten in het centrum elektrisch vanaf 2020. Ook blijft een aantal klassieke Amsterdamse rondvaartboten, zoals die waar het Nederlands Elftal in 1988 mee door de grachten heeft gevaren, behouden.“

Inschrijvingen zijn beoordeeld op basis van de criteria die door het college en de raad zijn vastgesteld: lengte van de boot, geluidsoverlast, duurzaamheid (uitstoot van de motor en van de voorzieningen aan boord) en beeldkwaliteit van de boot. Met als doel dat vanaf 2020 groene, kleinere en stillere rondvaartboten in de grachten varen. En daarnaast boten met een beeldbepalende en klassieke uitstraling. Op basis van de criteria zijn er punten toegekend aan de aanvragen voor boten, met een maximaal aantal van honderd punten. Aanvragen voor boten konden ook ingediend worden middels een tekening.

Om de volledige uitslag bekend te kunnen maken, werd vanmiddag geloot omdat veel aanvragen in de categorie Regulier dezelfde score hadden. De loting werd uitgevoerd door notaris Arief van Rhee van NautaDutilh, in aanwezigheid van een aantal aanvragers. De notaris komt zo snel mogelijk met een proces verbaal van de loting.

De spelregels van deze zogenaamde ‘gewogen toetreding’ waren vóór inschrijving beschreven in het uitgiftereglement. In de categorie ‘Gezichtsbepalend’ werd 70 procent van de score bepaald door de beeldkwaliteit. Een onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van scheepsbouw, beeldkwaliteit en ruimtelijk ontwerp, beoordeelde de aanvragen.