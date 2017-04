Twee doden bij schietpartij in Zoetermeer

De schietpartij vond plaats rond 11.00 uur bij een bedrijf aan de Edisonstraat op bedrijventerrein Zoeterhage. Medische hulpverlening was snel ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Rond het middaguur meldde de politie dat de twee slachtoffers zijn overleden aan hun verwondingen. Over het motief van de schietpartij is nog weinig bekend. Van de dader(s) ontbreekt ieder spoor. De politie is een uitgebreid sporenonderzoek gestart. Volgens de laatste berichten zou er een paar straten verderop een uitgebrande BMW zijn aangetroffen. Mogelijk is deze auto gebruikt als vluchtauto.