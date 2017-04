Poging plofkraak pinautomaat Doetinchem

In de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 april is er een poging plofkraak geweest in Doetinchem.

Dit gebeurde bij de pinautomaat aan de Houtsmastraat. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

Onbekenden hebben rond 02.20 uur getracht de pinautomaat open te krijgen, maar zijn hierin niet geslaagd. Waarom dit niet is gelukt, is op dit moment nog onduidelijk. De politie roept iedereen die iets gehoord of gezien heeft dat mogelijk verband zou kunnen hebben met de poging plofkraak,op dat te melden.

Gestolen auto

Om ongeveer dezelfde tijd is er een uitgebrande auto aangetroffen in de buurt van de Gaarde in Doetinchem. Mogelijk bestaat er een verband met de mislukte plofkraak; de politie onderzoekt dit. Het uitgebrande voertuig is woensdagavond 25 april gestolen aan Pluimersdijk in Zelhem. Dit moet zijn gebeurd na 20.30 uur. Getuigen van deze autodiefstal worden eveneens verzocht contact op te nemen met de politie.