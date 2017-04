Vrachtwagenchauffeur neemt bocht iets te krap

Woensdagmiddag heeft een vrachtwagenchauffeur zich behoorlijk vergist in een bocht in de Warmoezenierstraat in Schiedam.

Klemgereden

Nadat de plaatselijke supermarkt bevoorraad was, heeft de chauffeur zich vergist in de route om de woonwijk te verlaten en heeft zich vervolgens klem gereden. Hierbij is een lantaarnpaal en een verkeersbord omver gereden.

Schade geparkeerde auto

De lantaarnpaal is tegen een geparkeerd staande auto aangekomen. Daarbij is lakschade ontstaan. Na wat steken en draaien is de vrachtwagen uit zijn benarde positie gekomen. De schade aan het straatmeubilair zal hersteld moeten worden.