Man aangehouden na inrijden op voetgangers

De politie heeft in Etten-Leur een 25-jarige man uit Prinsenbeek aangehouden. Hij zou aan de Rozemarijnstraat in Breda drie voetgangers hebben aangereden.

Op donderdag 27 april kwam er rond 3.00 uur een melding binnen van een ongeval. Een automobilist zou twee mannen hebben aangereden. De bestuurder zou er vervolgens in zijn auto vandoor zijn gegaan. Rond 3.35 uur wist de politie de auto en bestuurder op te sporen. De man zat in zijn auto op parkeerplaats De Heerlijkheid in Etten-Leur. Hij is aangehouden op verdenking van verlaten plaats ongeval en poging doodslag/moord. Een blaastest wees uit dat de man te veel gedronken had. Zijn rijbewijs is ingenomen. De twee mannen die werden aangereden zijn voor behandeling aan hun verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een 20-jarige man uit Hoogerheide en een jongeman van 18 jaar uit Gilze. Een derde man (21 jaar oud, Etten-Leur) raakte lichtgewond.