Zakkenrollers aangehouden na stelen 'geprepareerde smartphones'

Het speciale zakkenrollersteam van politie Amsterdam heeft in de Koningsnacht vijf mannen aangehouden die een 'geprepareerde smartphone' hadden gestolen. Alle verdachten zitten vast en zijn in verzekering gesteld.

Vijf mannen in de leeftijd van 16, 18, 25, 26, en 27 jaar en afkomstig uit Algerije, Tjechië, Libië en Amsterdam zijn in de nacht van woensdag op donderdag door agenten van het zakkenrollersteam opgespoord een aangehouden. Zij hadden een geprepareerde track en trace telefoon (TTT) gestolen die voorzien was van speciale software en volgmogelijkheden.

Track en trace telefoons (TTT)

Verspreidt over de stad werden in de Koningsnacht vier van deze speciale TTT's gestolen. Direct na de diefstal werden de telefoons uitgepeild en maakte de geprepareerde telefoon opnamen middels de camera die in de smartphone zit. Op deze manier was er direct een mooie "selfie" van de verdachte beschikbaar zonder dat hij dit merkte.

Binnen enkele uren opgespoord en aangehouden

Binnen enkele uren werden de telefoons en de verdachten opgespoord en aangehouden. Eén verdachte is in Dordrecht aangehouden. De andere verdachten zijn allemaal in Amsterdam aangehouden. Alle verdachten zijn bekenden van de politie en zijn al eerder opgepakt voor diefstal en zakkenrollerij. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de verdachten met elkaar samenwerkten. Het zakkenrollersteam zet ook vandaag en vanavond de track & trace telefoons in.