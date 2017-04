Vrouw rijdt met auto door gevel woonkamer binnen

Enorme schade

'De gevel van het pand is totaal ontzet en de schade is enorm. In de woning was de bewoner aanwezig die met de schrik vrij is vrijgekomen. Ook de bestuurster van de auto is ongedeerd gebleven', aldus de politie.

Het is op dit moment nog niet bekend wat de precieze oorzaak is van het ongeval. De politie is een onderzoek gestart.