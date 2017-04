Man zet auto onder invloed van drugs stil op snelweg A2

Een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is woensdagavond op de A2 bij Zaltbommel aangehouden nadat hij even voor 21.40 uur zijn bus had stilgezet op de A2 bij Zaltbommel. Dit meldt de politie donderdag.