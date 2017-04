Uit inrichting ontsnapte 16-jarige jongen aangehouden na lossen waarschuwingsschot

Agenten hebben donderdagmiddag omstreeks 15.50 uur een waarschuwingsschot gelost in de omgeving van de Weverstraat in Krommenie. 'Een jongen van zestien jaar kon ter plaatse worden aangehouden', zo meldt de politie donderdag.

Uit inrichting gevlucht

Kort daarvoor zag de politie de jongen lopen. Hij werd door de politie gezocht omdat hij was ontvlucht uit een inrichting. Bovendien was er over de jongen een melding binnen gekomen dat hij mogelijk over een vuurwapen zou beschikken. Toen de jongen de politie zag, ging hij ervandoor, waarbij hij door het Koningsdagpubliek rende.

Weigering meewerken

In de omgeving van de Weverstraat trokken agenten hun vuurwapen en sommeerden zij de jongen te blijven staan. Omdat de persoon weigerde mee te werken door de bevelen van de agenten te negeren, werd een waarschuwingsschot gelost.

De verdachte reageerde hierop en deed zijn handen omhoog. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hij bleek op dat moment overigens niet in het bezit te zijn van een wapen.